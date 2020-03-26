Минздрав создал штаб по противодействию коронавирусу
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на советника заместителя министра здравоохранения Марию Иваник.
По ее словам, утром 26 марта состоялось развертывание штаба.
"Виктор Ляшко (главный санитарный врач Украины - ред.) провел первое заседание и назначил руководителя штаба. Дал поручение до 16:00 всем председателям ОГА создать такие штабы в областях, которые будут работать с центральным штабом. Организовать их работу и назначить руководителей. Также уже были первые задания и поставлена задача до конца дня их выполнить", - рассказала она.
В частности, на заседании были определены представители органов государственной власти, которые будут привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Это - Минздрав, ГСЧС, Государственная погранслужба и Нацполиция.
По данным Минздрава, штаб будет работать круглосуточно.
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Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.
По состоянию на 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, 5 летальных, один человек выздоровел. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
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