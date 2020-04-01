COVID-19 на Черкасщине: больные дети и открытые церкви

В Черкасской области 1 апреля уже 52 инфицированных коронавирусом, среди них - дети

Фото: Pixabay

В Черкасской области 1 апреля уже 52 инфицированных коронавирусом, среди них - дети

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Прочерк”.

31 марта в 22:00 стало известно, что коронавирусом заразилась 15-летняя девушка. Ее в удовлетворительном состоянии госпитализировали в Черкасскую инфекционную больницу.

По состоянию на 10:00 1 апреля в Черкасской области зафиксировали 52 подтвержденных случая заболевания коронавирусной болезнью. С подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 11 взрослых пациентов. В инфекционной больнице Черкасс лечатся 13 COVID-положительных горожан. Среди них - двое детей.

Учитывая то, что в городе Каменце COVID-19 обнаружили уже у 28 человек, с 1 по 6 апреля в городе ввели новые ограничения на въезд и выезд транспортных средств. Отныне автодорогам города могут двигаться авто экстренной медицинской помощи, других служб и спецсредств со специальными разрешениями. Также передвигаться по городу можно будет группами, не более трех человек.

Городской глова Каменца Иван Бондарь заявил, что хочет встретиться с представителями религиозных конфессий в городе. Будет требовать ограничить присутствие людей на богослужениях или вообще временно отказаться от традиционных богослужений, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Как информировали RegioNews ранее, в Черкасской области 31 марта стало известно об инфицировании коронавирусом медицинского работника и мужчины из Канева. А в Золотоноше, чтобы заставить горожан соблюдать обсервацию, вызвали полицию.