COVID-19 на Черкасщине: больные дети и открытые церкви
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Прочерк”.
31 марта в 22:00 стало известно, что коронавирусом заразилась 15-летняя девушка. Ее в удовлетворительном состоянии госпитализировали в Черкасскую инфекционную больницу.
По состоянию на 10:00 1 апреля в Черкасской области зафиксировали 52 подтвержденных случая заболевания коронавирусной болезнью. С подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 11 взрослых пациентов. В инфекционной больнице Черкасс лечатся 13 COVID-положительных горожан. Среди них - двое детей.
Учитывая то, что в городе Каменце COVID-19 обнаружили уже у 28 человек, с 1 по 6 апреля в городе ввели новые ограничения на въезд и выезд транспортных средств. Отныне автодорогам города могут двигаться авто экстренной медицинской помощи, других служб и спецсредств со специальными разрешениями. Также передвигаться по городу можно будет группами, не более трех человек.
Городской глова Каменца Иван Бондарь заявил, что хочет встретиться с представителями религиозных конфессий в городе. Будет требовать ограничить присутствие людей на богослужениях или вообще временно отказаться от традиционных богослужений, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Как информировали RegioNews ранее, в Черкасской области 31 марта стало известно об инфицировании коронавирусом медицинского работника и мужчины из Канева. А в Золотоноше, чтобы заставить горожан соблюдать обсервацию, вызвали полицию.
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