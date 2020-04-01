18 случаев COVID-19 в Запорожской области: власть отчитывается об установке первой скрининговой палатки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.
"По оперативной информации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, 1 апреля в Запорожской области зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 9 пациентов госпитализированы, 3 пациента выздоровел, 6 пациентов - самоизолированы", - сообщили в ОГА.
Кроме того, в Запорожье 300 человек подписали соглашение на самоизолцию. Их проверяют, в случае нарушения условий самоизоляции предусмотрены штрафные санкции.
В свою очередь в Мелитопольском городском совете сообщили о состоянии четырех больных. Это жители города Мелитополь, которые заболели в период с 29 по 31 марта.
Двое госпитализированы в инфекционный стационар и получают соответствующее лечение. Еще два пациента находятся на самоизоляции, наблюдаются своими семейными врачами и получают лечение в домашних условиях. Состояние пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести. В проведении искусственной вентиляции легких никто не нуждается.
Из двух ранее заболевших пациентов женщина (первый случай заражения в Мелитополе) еще находится на самоизоляции под наблюдением семейного врача. У мужчины, который находился в госпитале (второй случай заражения), повторное тестирование подтвердило негативный результат. Он здоров и выписан из больницы.
На своей странице в Facebook губернатор Запорожской области Виталий Туринок сообщил о запуске в работу первой скрининговой палатки в Днепрорудненской больнице.
Он напомнил, что всех больных с респираторными симптомами сначала будут осматривать в палатках, а потом уже отправлять в больницы. Временные пункты будут способствовать снижению рисков инфицирования других пациентов и медперсонала.
"Такие палатки спасатели установят по всей Запорожской области возле больниц первой волны госпитализации. Согласно распоряжения главного государственного санитарного врача эти пункты развернуты по всей Украине", - написал он.
Стоит напомнить, что депутаты Запорожского областного совета пожаловались, что больницы не готовы принимать больных с COVID-19 и требуют от руководства ОГА немедленно распределить средства для финансирования медучреждений.
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