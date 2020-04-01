Запорожский облсовет сообщил об установке первой скрининговой палатки, а также о состоянии 18 человек, больных коронавирусом

Фото: Facebook страница Виталия Туринка

Запорожский облсовет сообщил об установке первой скрининговой палатки, а также о состоянии 18 человек, больных коронавирусом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

"По оперативной информации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, 1 апреля в Запорожской области зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 9 пациентов госпитализированы, 3 пациента выздоровел, 6 пациентов - самоизолированы", - сообщили в ОГА.

Кроме того, в Запорожье 300 человек подписали соглашение на самоизолцию. Их проверяют, в случае нарушения условий самоизоляции предусмотрены штрафные санкции.

В свою очередь в Мелитопольском городском совете сообщили о состоянии четырех больных. Это жители города Мелитополь, которые заболели в период с 29 по 31 марта.

Двое госпитализированы в инфекционный стационар и получают соответствующее лечение. Еще два пациента находятся на самоизоляции, наблюдаются своими семейными врачами и получают лечение в домашних условиях. Состояние пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести. В проведении искусственной вентиляции легких никто не нуждается.

Из двух ранее заболевших пациентов женщина (первый случай заражения в Мелитополе) еще находится на самоизоляции под наблюдением семейного врача. У мужчины, который находился в госпитале (второй случай заражения), повторное тестирование подтвердило негативный результат. Он здоров и выписан из больницы.

На своей странице в Facebook губернатор Запорожской области Виталий Туринок сообщил о запуске в работу первой скрининговой палатки в Днепрорудненской больнице.

Он напомнил, что всех больных с респираторными симптомами сначала будут осматривать в палатках, а потом уже отправлять в больницы. Временные пункты будут способствовать снижению рисков инфицирования других пациентов и медперсонала.

"Такие палатки спасатели установят по всей Запорожской области возле больниц первой волны госпитализации. Согласно распоряжения главного государственного санитарного врача эти пункты развернуты по всей Украине", - написал он.

Стоит напомнить, что депутаты Запорожского областного совета пожаловались, что больницы не готовы принимать больных с COVID-19 и требуют от руководства ОГА немедленно распределить средства для финансирования медучреждений.