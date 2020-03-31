Больной коронавирусом Шахов вышел из больницы, не дождавшись контрольных результатов анализа
Как передает RegioNews, об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.
"Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой. Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы", - рассказал нардеп.
Позже Шахов заверил, что течение некоторого времени буду находиться на самоизоляции и под наблюдением врачей, а о результатах теста и самочувствии сообщит дополнительно 31 марта.
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Напомним, 18 марта у нардепа Сергея Шахова после проведенных тестов подтвердилось наличие в организме коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что и его жена заболела коронавирусом.
21 марта Шахова госпитализировали в Александровскую больницу с воспалением легких. Позже Шахов рассказал о симптомах на 10 день заболевания.
Отметим, также коронавирусом заболели депутат от "ОПЗЖ" Александр Лукашев, "Слуги народа" Руслан Горбенко и Владимир Ватрас, Анна Скороход, внефракционный Сергей Рудик, олигарх Валерий Хорошковский и главный полицейский Киева Андрей Крищенко.
Всего 79 депутатов сдали экспресс-тест на коронавирус.
По состоянию на 31 марта в Украине по результатам исследований подтверждено 549 случаев COVID-19, 13 летальных, 8 человек уже выздоровели, из них двое детей.
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