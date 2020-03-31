Хворий коронавірусом Шахов вийшов з лікарні, не дочекавшись контрольних результатів аналізу
Як передає RegioNews, про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.
"Мене тільки що виписали з лікарні. Хоча тесту ще немає, але легені вже чисті. І тому я попросився додому. Потрібно звільнити палату для більш важких хворих, які надходять до лікарні", - розказав нардеп.
Пізніше Шахов запевнив, що протягом деякого часу буду знаходитися на самоізоляції і під наглядом лікарів, а про результати тесту та самопочуття додатково повідомить 31 березня.
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Нагадаємо, 18 березня у нардепа Сергія Шахова після проведених тестів підтвердилася наявність в організмі коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що і його дружина захворіла коронавірусом.
21 березня Шахова госпіталізували до Олександрівської лікарні із запаленням легенів. Пізніше Шахов розказав про симптоми на 10 день захворювання.
Зазначимо, також коронавірусом захворіли депутат від "ОПЗЖ" Олександр Лукашев, "Слуга народу" Руслан Горбенко та Володимир Ватрас, позафракційний Сергій Рудик, Ганна Скороход, олігарх Валерій Хорошковський і головний поліцейський Києва Андрій Крищенко.
В цілому 79 депутатів здали експрес-тест на коронавірус.
Станом на 31 березня в Україні за результатами досліджень підтверджено 549 випадків COVID-19, 13 летальних, 8 людей вже одужали, з них двоє дітей.
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