11:11  31 марта
Германия и Франция: оккупанты Донбаса используют коронавирус как прикрытие
14:11  31 марта
Зеленский заявил о готовности более полсотни гостиниц и санаториев для обсервации
13:45  31 марта
Рынок земли: нардепы блокируют подписание закона
UA | RU
UA | RU
31 марта 2020, 09:31 99

Коронавирус в Украине: количество больных превысило 500 человек

Читайте також
українською мовою
31 марта 2020, 09:31 99
Читайте також українською мовою
В Украине по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦГЗ и областных лабораторных центров по состоянию на утро 31 марта подтверждено 549 случаев COVID-19
Фото: pixabay.com
В Украине по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦГЗ и областных лабораторных центров по состоянию на утро 31 марта подтверждено 549 случаев COVID-19

Как передает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины, всего зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

В целом 8 человек уже выздоровели, из них двое детей - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 36 случаев;
Волынская обл. - 3 случая;
Днепропетровская обл. - 9 случаев;
Донецкая обл. - 6 случаев;
Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 13 случаев;
Ивано-Франковская область - 45 (3 летальных) случаев;
г. Киев - 107 случаев;
Киевская обл. - 52 случая (2 летальных)
Кировоградская обл. - 4 случая;
Львовская обл. - 6 случаев;
Луганская обл. - 2 случая;
Одесская обл. - 11 случаев;
Полтавская обл. - 1 случай;
Ровенская обл. - 13 случаев (3 летальных)
Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный)
Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный)
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 1 случай;
Хмельницкая обл. - 3 случая;
Черкасская обл. - 50 случаев;
Черновицкая обл. - 90 (2 летальный) случаев;
Черниговская обл. - 2 случая.

С начала года Центр общественного здоровья получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Украине лабораторно подтвердили 480 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. За прошедшие сутки было выявлено 62 новых случая заболевания. Всего с начала эпидемии коронавируса 6 пациентов выздоровели и 11 умерли.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Украине лабораторно подтвердили 480 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. За прошедшие сутки было выявлено 62 новых случая заболевания. Всего с начала эпидемии коронавирус 6 пациентов выздоровели и 11 умерли.


коронавирус Украина карантин пневмония заболевание
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:19
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
27 марта 2020, 10:12
Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
25 марта 2020, 14:00
Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
27 марта 2020, 17:30
Последние Популярные
Ирина Бублик
Янина Соколовская
Владислав Чечеткин
Все блоги »
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Кировоградский гамбит: как местные бизнесмены разыграли между собой полуторамиллионный тендер
30 марта 2020, 12:30
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »