Коронавирус в Украине: количество больных превысило 500 человек

В Украине по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦГЗ и областных лабораторных центров по состоянию на утро 31 марта подтверждено 549 случаев COVID-19

Фото: pixabay.com

В Украине по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦГЗ и областных лабораторных центров по состоянию на утро 31 марта подтверждено 549 случаев COVID-19

Как передает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины, всего зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

В целом 8 человек уже выздоровели, из них двое детей - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 36 случаев;

Волынская обл. - 3 случая;

Днепропетровская обл. - 9 случаев;

Донецкая обл. - 6 случаев;

Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 45 (3 летальных) случаев;

г. Киев - 107 случаев;

Киевская обл. - 52 случая (2 летальных)

Кировоградская обл. - 4 случая;

Львовская обл. - 6 случаев;

Луганская обл. - 2 случая;

Одесская обл. - 11 случаев;

Полтавская обл. - 1 случай;

Ровенская обл. - 13 случаев (3 летальных)

Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный)

Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 3 случая;

Черкасская обл. - 50 случаев;

Черновицкая обл. - 90 (2 летальный) случаев;

Черниговская обл. - 2 случая.

С начала года Центр общественного здоровья получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

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Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Украине лабораторно подтвердили 480 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. За прошедшие сутки было выявлено 62 новых случая заболевания. Всего с начала эпидемии коронавируса 6 пациентов выздоровели и 11 умерли.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Украине лабораторно подтвердили 480 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. За прошедшие сутки было выявлено 62 новых случая заболевания. Всего с начала эпидемии коронавирус 6 пациентов выздоровели и 11 умерли.