Супружескую пару из Одессы будут судить за сделки с наркотиками

фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

28-летняя женщина и ее 38-летний мужчина сбывали наркосодержащий товар в одесском кафе, в котором работали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Противоправную деятельность семейной пары разоблачили в конце августа. Правоохранители задокументировали, как супруги трижды сбыли одному и тому же "клиенту" в общей сложности пять пакетиков с ограниченными в обращении наркотиками кратомом и каннабисом, выручив за них в общей сложности 1500 гривен.

Во время санкционированных обысков по месту работы и проживания супруги полицейские обнаружили и изъяли еще ряд емкостей и свертков с веществами, аналогичными по содержанию тех, которые мужчина и женщина сбыли "клиенту". Общий вес наркотиков, которые стражи порядка изъяли из незаконного оборота, достиг более 1,3 кг, что считается особенно большим размером.

Правоохранители завершили досудебное расследование и предъявили им обвинения. Делкам грозит немалый срок заключения с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Одессе судили наркокурьера, который маскировал "товар" в посылках с одеждой и игрушками. 25-летний злоумышленник проведет за решеткой девять лет, а его имущество конфискуют.