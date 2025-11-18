13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
12:14  20 ноября
На Хмельнитчине у мужчины в руках взорвалась граната
10:12  20 ноября
Удар по дому в Тернополе: до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек, – Зеленский
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2025, 12:55

Супружескую пару из Одессы будут судить за сделки с наркотиками

18 ноября 2025, 12:55
Читайте також українською мовою
фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Читайте також
українською мовою

28-летняя женщина и ее 38-летний мужчина сбывали наркосодержащий товар в одесском кафе, в котором работали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Противоправную деятельность семейной пары разоблачили в конце августа. Правоохранители задокументировали, как супруги трижды сбыли одному и тому же "клиенту" в общей сложности пять пакетиков с ограниченными в обращении наркотиками кратомом и каннабисом, выручив за них в общей сложности 1500 гривен.

Во время санкционированных обысков по месту работы и проживания супруги полицейские обнаружили и изъяли еще ряд емкостей и свертков с веществами, аналогичными по содержанию тех, которые мужчина и женщина сбыли "клиенту". Общий вес наркотиков, которые стражи порядка изъяли из незаконного оборота, достиг более 1,3 кг, что считается особенно большим размером.

Правоохранители завершили досудебное расследование и предъявили им обвинения. Делкам грозит немалый срок заключения с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Одессе судили наркокурьера, который маскировал "товар" в посылках с одеждой и игрушками. 25-летний злоумышленник проведет за решеткой девять лет, а его имущество конфискуют.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
супруги Одесса полиция наркобизнес наркотики
Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области
17 ноября 2025, 19:12
В Одессе в общежитии произошел пожар: пострадали две девушки
14 ноября 2025, 12:11
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Экспосолка в США Маркарова отказалась возглавить Офис президента, – СМИ
20 ноября 2025, 14:21
В Украине хотят усилить ответственность за изнасилование и убийство детей
20 ноября 2025, 14:11
Столкновение у киевского ТЦК: военный повредил авто после нападения на него
20 ноября 2025, 14:10
РФ перебрасывает войска в сторону Запорожской области
20 ноября 2025, 13:52
Буданов озвучил прогноз о возможном завершении войны
20 ноября 2025, 13:45
В Украину идет потепление до +20 градусов
20 ноября 2025, 13:37
Свириденко прокомментировала визит должностных лиц Пентагона в Украину
20 ноября 2025, 13:24
В Одессе мужчина беспощадно избил 67-летнего отца
20 ноября 2025, 13:10
Атомные станции теряют мощность: Хмельницкая и Ровенская АЭС сокращают производство электроэнергии
20 ноября 2025, 12:53
На Волыни мужчина продавал еду с наркотиками
20 ноября 2025, 12:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »