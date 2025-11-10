12:27  10 ноября
10 ноября 2025, 14:38

В Одессе судили наркокурьера, который маскировал "товар" в посылках с одеждой и игрушками

10 ноября 2025, 14:38
иллюстративное фото: из открытых источников
25-летний злоумышленник проведет за решеткой девять лет, а его имущество конфискуют

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что фигурант осуществлял продажу запрещенных веществ через интернет-магазин. Сначала он занимался расфасовкой "товара" дома, а уже потом отправлял замаскированные наркосодержащие посылки клиентам по всей стране.

Злоумышленника задержали, когда он нес 23 полимерных пакета с одеждой и игрушками, внутри которых были замаскированы пакеты с особо опасными психотропными веществами PVP и 4-ММС в особо крупных размерах.

В общей сложности правоохранители изъяли у мужчины наркотиков более чем на 1,2 млн гривен.

"Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Свою вину в совершенном мужчина признал", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Одессе будут судить 33-летнюю женщину, распространявшую особо опасный психотроп на территории города. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Одесса суд приговор наркотики наркобизнес
