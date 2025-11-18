Подружню пару з Одеси судитимуть за оборудки з наркотиками

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

28-річна жінка та її 38-річний чоловік збували нарковмісний товар в одеському кафе, в якому працювали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Протиправну діяльність сімейної пари викрили наприкінці серпня. Правоохоронці задокументували, як подружжя тричі збуло одному і тому ж "клієнту" загалом п’ять пакетиків із обмеженими в обігу наркотиками кратомом та канабісом, вторгувавши за них загалом 1500 гривень.

Під час санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання подружжя поліцейські виявили і вилучили ще низку ємкостей та згортків із речовинами, аналогічними за вмістом до тих які чоловік і жінка збули "клієнту". Загальна вага наркотиків, які правоохоронці вилучили із незаконного обігу, сягнула понад 1,3 кг, що вважається особливо великим розміром.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування і висунули їм обвинувачення. Ділкам загрожує чималий термін ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, в Одесі судили наркокур’єра, який маскував "товар" в посилках з одягом та іграшками. 25-річний зловмисник проведе за ґратами дев’ять років, а його майно конфіскують.