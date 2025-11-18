09:28  18 листопада
На Кіровоградщині під час пожежі загинула 11-річна дитина
07:55  18 листопада
Усик відмовився від титулу чемпіона світу WBO: хто забере чемпіонський пояс
00:30  18 листопада
Співачка Дорофєєва розповіла, чи планує вона стати мамою
18 листопада 2025, 12:55

Подружню пару з Одеси судитимуть за оборудки з наркотиками

18 листопада 2025, 12:55
фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
28-річна жінка та її 38-річний чоловік збували нарковмісний товар в одеському кафе, в якому працювали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Протиправну діяльність сімейної пари викрили наприкінці серпня. Правоохоронці задокументували, як подружжя тричі збуло одному і тому ж "клієнту" загалом п’ять пакетиків із обмеженими в обігу наркотиками кратомом та канабісом, вторгувавши за них загалом 1500 гривень.

Під час санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання подружжя поліцейські виявили і вилучили ще низку ємкостей та згортків із речовинами, аналогічними за вмістом до тих які чоловік і жінка збули "клієнту". Загальна вага наркотиків, які правоохоронці вилучили із незаконного обігу, сягнула понад 1,3 кг, що вважається особливо великим розміром.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування і висунули їм обвинувачення. Ділкам загрожує чималий термін ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, в Одесі судили наркокур’єра, який маскував "товар" в посилках з одягом та іграшками. 25-річний зловмисник проведе за ґратами дев’ять років, а його майно конфіскують.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Популізм за три нулі: як влада користується слабким критичним мисленням
18 листопада 2025, 11:52
07 серпня 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
