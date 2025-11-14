В общежитии в Одессе произошел пожар: есть пострадавшие

Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В общежитии на улице Канатная возникло возгорание имущества в одной из комнат.

Во время пожара пострадали две девушки, которые отравились продуктами горения.

Спасатели с верхних этажей эвакуировали 11 человек.

Пожар ликвидировали. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электрообогревателя.

На месте работали 50 огнеборцев, привлекались 13 единиц техники.

Напомним, 9 ноября в Хаджибейском районе Одессы произошел масштабный пожар. К счастью, погибших или пострадавших нет.