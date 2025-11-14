В Одесской области дроны РФ атаковали рынок: двое погибших, семь раненых

Фото: Одесская ОВА

Сегодня утром, 14 ноября, враг цинично атаковал ударными дронами местный рынок в Черноморске

Об этом сообщил глава Одесского ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

По предварительной информации, два человека погибли, еще семеро ранены, среди них тяжелые. Данные о пострадавших уточняются.

В результате удара повреждена городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже.

На месте работают спасатели, медики и все службы.

Напомним, ночью 14 ноября российская армия атаковала ударными дронами на юг Одесщины. В результате атаки на энергетический объект возникли пожары, поврежден рядом расположенный жилой дом и крыша гаража. Спасатели локализовали возгорание. Пострадал один человек.