На Одещині дрони РФ атакували ринок: двоє загиблих, семеро поранених
Сьогодні зранку, 14 листопда, ворог цинічно атакував ударними дронами місцевий ринок у Чорноморську
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, двоє людей загинули, ще семеро поранені, серед них є тяжкі. Дані про постраждалих уточнюються.
Внаслідок удару пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.
На місці працюють рятувальники, медики та всі відповідні служби.
Нагадаємо, вночі 14 листопада російська армія атакувала ударними дронами південь Одещини. Внаслідок атаки на енергетичний об'єкт виникли пожежі, пошкоджений поруч розташований житловий будинок та дах гаражу. Рятувальники локалізували займання. Постраждала одна людина.