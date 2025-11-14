12:11  14 листопада
В Одесі у гуртожитку сталася пожежа: постраждали дві дівчини
10:17  14 листопада
На Полтавщині безпритульний собака покусав чотирьох дітей та двох дорослих
08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
14 листопада 2025, 12:43

На Одещині дрони РФ атакували ринок: двоє загиблих, семеро поранених

14 листопада 2025, 12:43
Фото: Одеська ОВА
Сьогодні зранку, 14 листопда, ворог цинічно атакував ударними дронами місцевий ринок у Чорноморську

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, двоє людей загинули, ще семеро поранені, серед них є тяжкі. Дані про постраждалих уточнюються.

Внаслідок удару пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

На місці працюють рятувальники, медики та всі відповідні служби.

Нагадаємо, вночі 14 листопада російська армія атакувала ударними дронами південь Одещини. Внаслідок атаки на енергетичний об'єкт виникли пожежі, пошкоджений поруч розташований житловий будинок та дах гаражу. Рятувальники локалізували займання. Постраждала одна людина.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
07 серпня 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
