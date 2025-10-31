Фото: НацполицияФото: прокуратура

Правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств общины в Одесской области. Речь идет о поставках товаров для военных

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, при заключении договора на поставку товаров для нужд Вооруженных Сил Украины чиновники Одесского городского совета и руководители частных компаний включили в стоимость договора сумму НДС, хотя оснований для этого не было. Таким образом, они присвоили 1,6 миллиона гривен из бюджета общины.

Правоохранители провели 12 обысков в служебных помещениях, офисах и местах жительства чиновников.

"Четыре лица сообщены о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области будут судить чиновника филиала "Укрзализныци" и директора подрядной компании за хищение более 6,7 млн грн бюджетных средств.