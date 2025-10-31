19:12  31 октября
В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
31 октября 2025, 19:40

"Исчезли" более полутора миллионов: в Одесской области разоблачили хищение средств на закупках для ВСУ

31 октября 2025, 19:40
Фото: НацполицияФото: прокуратура
Правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств общины в Одесской области. Речь идет о поставках товаров для военных

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, при заключении договора на поставку товаров для нужд Вооруженных Сил Украины чиновники Одесского городского совета и руководители частных компаний включили в стоимость договора сумму НДС, хотя оснований для этого не было. Таким образом, они присвоили 1,6 миллиона гривен из бюджета общины.

Правоохранители провели 12 обысков в служебных помещениях, офисах и местах жительства чиновников.

"Четыре лица сообщены о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области будут судить чиновника филиала "Укрзализныци" и директора подрядной компании за хищение более 6,7 млн грн бюджетных средств.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
07 августа 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
