Фото: прокуратура

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів громади на Одещині. Йдеться про постачання товарів для військових

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними правоохоронців під час укладення договору на постачання товарів для потреб Збройних Сил України чиновники Одеської міської ради та керівники приватних компаній включили до вартості договору суму ПДВ, хоча підстав для цього не було. Таким чином вони привласнили 1,6 мільйона гривень з бюджету громади.

Правоохоронці провели 12 обшуків у службових приміщеннях, офісах та за місцями проживання посадовців.

"Чотирьом особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині судитимуть посадовця філії "Укрзалізниці" та директора підрядної компанії за розкрадання понад 6,7 млн грн бюджетних коштів.