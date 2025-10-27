Фото: Прокуратура Украины

В Хмельницкой области руководительнице молокоперерабатывающего предприятия сообщено о подозрении по факту нарушения правил охраны вод, что повлекло тяжкие последствия

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в течение мая-ноября 2024 года предприятие сбрасывало неочищенные сточные воды в приток реки Калюс, нарушая экологическое законодательсто. Это привело к изменению физико-химических показателей воды, превышению концентрации вредных веществ и фактическому уничтожению природной среды водоема.

Судебная экологическая экспертиза подтвердила, что окружающей среде и жизни жителей близлежащих территорий нанесен ущерб более чем на 14,8 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Женщине светит до 5 лет ограничение или лишение свободы.

