09:38  27 октября
Везла ножи в Польшу: на Волыни пенсионерку оштрафовали на 17 тыс. грн
10:48  27 октября
Гибель троих детей и женщины из-за отравления угарным газом на Кировоградщине: комментарий полиции
07:58  27 октября
В Карпатах на Говерле спасатели помогли жительнице Киева с ребенком
27 октября 2025, 10:52

Более 14 млн грн ущерба окружающей среде: в Хмельницкой области директор предприятия под подозрением

27 октября 2025, 10:52
Фото: Прокуратура Украины
В Хмельницкой области руководительнице молокоперерабатывающего предприятия сообщено о подозрении по факту нарушения правил охраны вод, что повлекло тяжкие последствия 

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в течение мая-ноября 2024 года предприятие сбрасывало неочищенные сточные воды в приток реки Калюс, нарушая экологическое законодательсто. Это привело к изменению физико-химических показателей воды, превышению концентрации вредных веществ и фактическому уничтожению природной среды водоема.

Судебная экологическая экспертиза подтвердила, что окружающей среде и жизни жителей близлежащих территорий нанесен ущерб более чем на 14,8 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Женщине светит до 5 лет ограничение или лишение свободы.

Напомним, в Киеве прокуратура вместе со следователями Нацполиции и СБУ сообщила о подозрениях 12 должностным лицам коммунальных предприятий и районных администраций, а также двум руководителям подрядных организаций. По данным следствия, из-за служебной халатности и коррупционных схем бюджет столицы понес убытки почти в 73 миллиона гривен.

У винницкой больницы нашли мертвых собак: правоохранители начали расследование
24 октября 2025, 10:00
Во Львове "нарко-бизнесмены" вырастили каннабису более чем на 3 миллиона
22 октября 2025, 19:46
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Черкасской области авто сбило 70-летнего велосипедиста – мужчина погиб на месте
27 октября 2025, 12:35
Нардеп Елена Шуляк: Государство запускает комплексную программу зимней поддержки украинцев
27 октября 2025, 12:21
На Тернопольщине пятилетняя девочка сломала руку в детсаду: полиция проверяет обстоятельства
27 октября 2025, 12:14
В Киеве будут судить женщину, которая во время ссоры выбросила из окна пятого этажа собаку знакомой
27 октября 2025, 11:59
Смертельное ДТП в Киевской области: пьяный водитель выехал на "встречу" и влетел в другое авто
27 октября 2025, 11:55
На Киевщине правоохранитель требовал от предпринимателя $25 тысяч за "крышивание" нелегального бизнеса
27 октября 2025, 11:48
Корректировали российские удары по Днепропетровщине и Запорожью: СБУ задержала агентов ФСБ
27 октября 2025, 11:30
Россияне атаковали дроном мужчину в Херсоне
27 октября 2025, 11:19
27 октября 2025, 11:14
В Полтавской области водитель Mitsubishi сбил женщину с 5-летним ребенком
27 октября 2025, 10:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
