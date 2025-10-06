12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
UA | RU
06 октября 2025, 15:31

На Днепропетровщине будут судить чиновника филиала "Укрзализныци" и директора подрядной компании за хищение более 6,7 млн грн бюджетных средств

06 октября 2025, 15:31
Фото: Днепропетровская областная прокуратура
Левобережная окружная прокуратура города Днепра направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника одного из подразделений регионального филиала АО «Укрзализныця» и директора подрядной компании

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Заместителя начальника одного из подразделений регионального филиала АО "Укрзализныця" и директора подрядной компании обвиняют в завладении бюджетными средствами в особо крупном размере и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Следствием установлено, что должностное лицо "Укрзализныци" совместно с руководителем общества организовали преступную схему хищения государственных средств, предназначенных для разработки нормативной документации по лесоустройству и оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки.

Подконтрольное общество было признано победителем публичных закупок, после чего с ним был заключен договор. В дальнейшем обвиняемые подписали акты приемки выполненных работ, несмотря на их фактическое невыполнение. На основании поддельных документов подрядной организации незаконно перечислили более 6,7 млн. грн. из бюджета.

Напомним, работники ДБР сообщили о подозрении правоохранителю во Львовской области, который сфальсифицировал протокол, чтобы чиновник избежал ответственности за совершенную аварию

Днепр Укрзализныця коррупционная схема
03 октября 2025
