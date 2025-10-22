Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили причастных к хищению более полумиллиона гривен во время ремонта укрытия в больнице. Теперь они получили подозрения

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

По данным следствия, 59-летний директор подрядной организации и 52-летний инженер технического надзора подозреваются в завладении бюджетными средствами. Речь идет о деньгах, выделенных на капитальный ремонт укрытия в одной из больниц Запорожья.

На основании фальсифицированной документации из бюджета было перечислено более 537 тысяч гривен на счет компании-подрядчика. Теперь фигуранты получили подозрения. Расследование продолжается.

Напомним, в Киеве начали расследовать хищение средств на закупки автомобилей для спасателей. По данным следствия, за них переплатили около 11 миллионов гривен.