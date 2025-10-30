Фото: Киевская городская прокуратура

Сообщено о подозрении работнице управления образования Днепровского района и предпринимателю из-за растраты более 500 тысяч гривен во время закупок для школ

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, должностница отвечала за организацию тендеров и заключение сделок с поставщиками.

Установлено, что чиновник, действуя в сговоре с предпринимателем, подготовила условия тендера под конкретного участника. Предприниматель использовал поддельные документы, стал победителем закупки и поставлял краску для образовательных учреждений по цене на 360 тысяч гривен выше рыночной.

Фигурантами стали чиновник и предприниматель

Кроме того, чиновник не проверила рыночную стоимость канцелярских товаров, из-за чего управление образования переплатило еще около 180 тысяч гривен. Общая сумма ущерба от двух закупок превысила полмиллиона гривен.

В настоящее время прокуратура осуществляет дальнейшие процессуальные действия по фигурантам дела и готовит материалы для судебного разбирательства. Расследование продолжается, а должностное лицо и предприниматель могут предстать перед судом по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за растрату имущества и служебные злоупотребления.

Напомним, в Тернопольской области должностные лица коммунального предприятия растратили 200 тыс. грн. Досудебное расследование завершено, а дело передано в суд для рассмотрения.