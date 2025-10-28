15:29  28 октября
28 октября 2025, 15:45

Думал, что это авто ТЦК: в Одессе курьер работал поджигал авто военных за деньги

28 октября 2025, 15:45
Иллюстративное фото
Киевский районный суд города Одессы признал местного жителя виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ. Известно, что он поджигал автомобили по заказу россиян

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Летом 2024 года обвиняемый согласился на предложение знакомого "заработать" денег, поджигая автомобили военных. Тогда мужчина работал курьером. Когда он ездил по городу, то согласовал с "куратором" автомобили, которые выглядят похожими на военные.

Впоследствии злоумышленники подожгли четыре автомобиля. Известно, что три машины не подлежат восстановлению.

На суде мужчина подтвердил, что действительно общался в Telegram с лицом, предлагавшим поджигать авто ВСУ и обещавшим 1500 долларов за каждый автомобиль. Он согласился на это, поскольку считал, что это авто ТЦК, а он имеет к ним негативное отношение.

За первый автомобиль он получил 500 долларов. Затем было получено еще 50 тысяч гривен. В последний раз, когда они с товарищем подожгли одновременно две машины, ему заплатили 1750 долларов.

Мужчину приговорили к наказанию в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области завершился суд над мужчиной, который поджигал железнодорожное оборудование по указанию куратора. Его действия стали частью масштабной диверсионной схемы.

агент рф суд Одесса
