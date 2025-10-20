Иллюстративное фото

Святошинский районный суд Киева признал гражданина виновным в диверсии. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

В апреле этого года житель Киевской области получил предложение "работы" в мессенджере Threema. Деньги ему предлагали заработать, поджег шкаф на железнодорожном вокзале.

Он сделал видео релейного шкафа сигнальной установки №1 перегона "Беличи-Ирпень" для одобрения куратора. Затем он устроил пожар, а последствия снимал на камеру. Уже в мае мужчина был задержан. После нескольких месяцев следственного изолятора он заключил соглашение о признании виновности.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно во Львове "на горячем" задержали двух подростков, заложивших самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного. Организаторами теракта оказались 17-летний парень из Днепропетровщины и 16-летняя девушка из Черкасской области, завербованные врагом.