Фото: СБУ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленник работал во Львовской и Волынской областях. По заказу российских спецслужб он поджигал дверь квартир, где живут украинские военные и их семьи.

Также известно, что россияне поручили ему уничтожить технологическую обкладку для обеспечения мобильной связи. Правоохранители задержали агента РФ в январе, когда он пытался поджечь оборудование сотовой башни в районе Луцка.

Злоумышленником оказался 39-летний рецидивист. Ранее он уже отбывал тюремный срок за наркоторговлю. Когда он оказался на свободе, пошел на сотрудничество с россиянами. Они завербовали его, когда он искал работу в мессенджерах.

Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области судили вражеского агента, который совершал диверсии на объектах "Укрзализныци" и готовил теракт в ТЦК. Злоумышленник проведет 15 лет за решеткой.