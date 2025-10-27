16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
16:45  27 октября
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
15:25  27 октября
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
27 октября 2025, 13:38

В Донецкой области разоблачили 59-летнего агента, который наводил "Ланцеты" на Константиновку

27 октября 2025, 13:38
Фото: Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины задержала очередного вражеского информатора, который наводил российские дроны-камикадзе "Ланцет" на жилую застройку Константиновки

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, 59-летний местный житель, ранее безработный, был завербован спецслужбами рф и передавал врагу данные о расположении украинских защитников и объектов социальной инфраструктуры города.

Как установили правоохранители, информатор передавал координаты зданий и других целей, которые, по его мнению, могли представлять военную ценность. Он также "сливал" врагу информацию об объектах, обеспечивающих жизнедеятельность Константиновки во время регулярных обстрелов.

Из-за усиления атак российских войск фигурант уехал во Львовскую область, пытаясь избежать ответственности. Однако СБУ установила его местонахождение и задержала в съемной квартире. Во время обыска изъяли смартфон с поличным с оккупантами.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о расположении или перемещении ВСУ в условиях военного положения.

Напомним, в Киевской области суд вынес приговор враждебному агенту, который планировал теракт в ТЦК и осуществлял диверсии на объектах "Укрзализныци". Мужчину задержали еще в мае 2025 года во время подготовки самодельного взрывного устройства, и с тех пор продолжалось рассмотрение его дела.

Донецкая область Константиновка СБУ агент рф БПЛА подозрение
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
