Фото: Служба безопасности Украины

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, 59-летний местный житель, ранее безработный, был завербован спецслужбами рф и передавал врагу данные о расположении украинских защитников и объектов социальной инфраструктуры города.

Как установили правоохранители, информатор передавал координаты зданий и других целей, которые, по его мнению, могли представлять военную ценность. Он также "сливал" врагу информацию об объектах, обеспечивающих жизнедеятельность Константиновки во время регулярных обстрелов.

Из-за усиления атак российских войск фигурант уехал во Львовскую область, пытаясь избежать ответственности. Однако СБУ установила его местонахождение и задержала в съемной квартире. Во время обыска изъяли смартфон с поличным с оккупантами.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о расположении или перемещении ВСУ в условиях военного положения.

Напомним, в Киевской области суд вынес приговор враждебному агенту, который планировал теракт в ТЦК и осуществлял диверсии на объектах "Укрзализныци". Мужчину задержали еще в мае 2025 года во время подготовки самодельного взрывного устройства, и с тех пор продолжалось рассмотрение его дела.