Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала еще двух российских агентов, корректировавших вражеский огонь по юго-восточным прифронтовым регионам Украины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигуранты имели одного общего куратора из ФСБ, но действовали в разных регионах – Запорожской и Днепропетровской областях. Их задача заключалась в поиске боевых позиций ПВО и временных мест дислокации украинских войск.

Среди задержанных – руководитель службы охраны одного из ведущих университетов Днепра, завербованного через родственника, проживающего в РФ и работающего на российскую спецслужбу.

Для выполнения агентурных задач днепрянин привлек своего знакомого – руководителя участка водоснабжения в городе Гуляйполе на Запорожье, расположенного вблизи линии боестолкновения.

Во время воздушных тревог фигуранты объезжали местность на собственных авто, фиксировали работу украинской ПВО и собирали координаты. Они также завуалированно выспрашивали у знакомых о пунктах базирования сил обороны и проверяли полученные геолокации.

Сотрудники СБУ задержали обоих агентов и изъяли доказательства их работы на вражескую спецслужбу.

Фигурантам объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области судили вражеского агента, который совершал диверсии на объектах "Укрзализныци" и готовил теракт в ТЦК. Злоумышленник проведет 15 лет за решеткой.