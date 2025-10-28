Ілюстративне фото

Київський районний суд міста Одеси визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Відомо, що він підпалював автомобілі на замовлення росіян

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку 2024 року обвинувачений погодився на пропозицію знайомого "заробити" грошей, підпалюючи автомобілі військових. Тоді чоловік працював кур'єром. Коли він їздив містом, то погодив із "куратором" автомобілі, які виглядають схожими на військові.

Згодом зловмисники підпалили чотири авто. Відомо, що три машини не підлягають відновленню.

На суді чоловік підтвердив, що дійсно спілкувався у Telegram з особою, яка пропонувала підпалювати автівки ЗСУ й обіцяла 1500 доларів за кожний автомобіль. Він погодився на це, оскільки вважав, що це автомобілі ТЦК, а він має до них негативне ставлення.

За першу автівку він отримав 500 доларів. Потім було отримано ще 50 тисяч гривень. Останній раз, коли вони з товаришем підпалили одночасно дві машини, йому заплатили 1750 доларів.

Чоловіка приговорили до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Київщині завершився суд над чоловіком, який підпалював залізничне обладнання за вказівкою куратора. Його дії стали частиною масштабної диверсійної схеми.