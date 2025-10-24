14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 14:21

Россияне впервые применили КАБы по Одесщине

24 октября 2025, 14:21
Читайте також українською мовою
фото: daycom.com.ua
Читайте також
українською мовою

Армия РФ впервые применила КАБы по Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Одесского ОВА Олег Кипер.

По его словам, в ходе сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре региона.

Это новая серьезная угроза для Одесщины. Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения. Прошу всех! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ваша жизнь – самая ценная. И верьте в ВСУ!", – написал Кипер.

Напомним, СБУ задержала российского агента, готовившего теракты в Одесской области. Мужчина пытался взорвать два самодельных взрывных устройства (СИН) на территории Измаила.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
07 августа 2025
