Россияне впервые применили КАБы по Одесщине
Армия РФ впервые применила КАБы по Одесской области
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Одесского ОВА Олег Кипер.
По его словам, в ходе сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре региона.
Это новая серьезная угроза для Одесщины. Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения. Прошу всех! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ваша жизнь – самая ценная. И верьте в ВСУ!", – написал Кипер.
Напомним, СБУ задержала российского агента, готовившего теракты в Одесской области. Мужчина пытался взорвать два самодельных взрывных устройства (СИН) на территории Измаила.
