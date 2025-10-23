Школьники Одессы все-таки пойдут на осенние каникулы с 27 по 31 октября
В Одессе ученики школ будут отдыхать на осенних каникулах с 27 по 31 октября
Об этом сообщила директор Департамента образования Одесского городского совета Наталья Буйневич, передает RegioNews.
Департамент получил письмо от Одесской областной военной администрации с рекомендацией вернуть осенние каникулы.
"Одесские школы вернули каникулы, кроме одной, и это исключительное право учебного заведения", – отметила Буйневич.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе решили не отправлять школьников на осенние каникулы из-за возможных сложностей в зимний период.
Осенние каникулы в киевских школах начнутся 31 октября. Они продлятся ровно одну неделю. При этом учебные заведения во время каникул продолжат работу в формате, в котором они работают сейчас.
Одесситка нашла мертвую мышь в упаковке кефира после двух дней потребленияВсе новости »
21 октября 2025, 21:21В Одессе работница банка "сливала" РФ данные военных
21 октября 2025, 13:45В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
16 октября 2025, 12:39
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Санкции Трампа – не о скором окончании войны
23 октября 2025, 10:57Во время ночной атаки в Киеве под удар попала синагога
23 октября 2025, 10:41ЕС утвердил 19-й пакет санкций против РФ: что он предусматривает
23 октября 2025, 10:25В Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
23 октября 2025, 09:52В Киеве вражеский "шахед" застрял в балконе многоэтажки
23 октября 2025, 09:26Минус 920 окупантов – в Генштабе назвали потери РФ за сутки
23 октября 2025, 09:09Избили знакомого до смерти: в Хмельницком суд вынес приговор двум молодым людям
23 октября 2025, 08:56Пожары и повреждения в Киеве: спасатели показали последствия ночной атаки
23 октября 2025, 08:44Армия РФ убила пожарного в Харьковской области: еще пятеро коллег в больнице
23 октября 2025, 08:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »