Школьники Одессы все-таки пойдут на осенние каникулы с 27 по 31 октября

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Одессе ученики школ будут отдыхать на осенних каникулах с 27 по 31 октября

Об этом сообщила директор Департамента образования Одесского городского совета Наталья Буйневич, передает RegioNews.

Департамент получил письмо от Одесской областной военной администрации с рекомендацией вернуть осенние каникулы.

"Одесские школы вернули каникулы, кроме одной, и это исключительное право учебного заведения", – отметила Буйневич.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе решили не отправлять школьников на осенние каникулы из-за возможных сложностей в зимний период.

Осенние каникулы в киевских школах начнутся 31 октября. Они продлятся ровно одну неделю. При этом учебные заведения во время каникул продолжат работу в формате, в котором они работают сейчас.