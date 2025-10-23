16:09  23 октября
14 лет тюрьмы получил агент РФ, готовивший убийства общественных активистов в Одессе
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
фото: СБУ
По материалам СБУ и Нацполиции 14 лет тюрьмы получил российский агент

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По заданию РФ злоумышленник в 2024 году должен был ликвидировать местного главу общественного формирования по охране правопорядка Геннадия Бейбутяна и активиста Демьяна Ганула.

Согласно замыслу врага, это должны быть показательные убийства публичных деятелей, поддерживавших Силы обороны в войне с агрессором.

"По материалам дела, задачу врага выполнял 43-летний житель Киевщины, который до полномасштабного вторжения работал в службе охраны одной из финансово-промышленных групп России, а впоследствии вернулся в Украину", – говорится в сообщении.

Его приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в начале сентября полицейские задержали женщину, причастную к организации теракта в Одесской области. За совершенное злоумышленницы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

