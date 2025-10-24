14:05  24 жовтня
UA | RU
Росіяни уперше застосували КАБи по Одещині

24 жовтня 2025, 14:21
фото: daycom.com.ua
Армія РФ вперше застосувала КАБи по Одеській області

Як передає RegioNews, про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі регіону.

"Це нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань. Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ваше життя - найцінніше. І вірте в ЗСУ!", – написав Кіпер.

Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який готував теракти в Одеській області. Чоловік намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої (СВП) на території Ізмаїла.

