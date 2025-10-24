Росіяни уперше застосували КАБи по Одещині

фото: daycom.com.ua

Як передає RegioNews, про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі регіону.

"Це нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань. Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ваше життя - найцінніше. І вірте в ЗСУ!", – написав Кіпер.

