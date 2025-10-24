Росіяни уперше застосували КАБи по Одещині
Армія РФ вперше застосувала КАБи по Одеській області
Як передає RegioNews, про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі регіону.
"Це нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань. Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ваше життя - найцінніше. І вірте в ЗСУ!", – написав Кіпер.
Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який готував теракти в Одеській області. Чоловік намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої (СВП) на території Ізмаїла.
14 років тюрми отримав агент РФ, який готував убивства громадських активістів в ОдесіВсі новини »
23 жовтня 2025, 16:09Правоохоронці викрили трьох жителів Одещини в оборудках із вогнепальною зброєю та боєприпасами
23 жовтня 2025, 13:33Школярі Одеси все-таки підуть на осінні канікули з 27 по 31 жовтня
23 жовтня 2025, 09:33
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Фонд "Право на захист" оголошує конкурс для роботодавців Харківщини
24 жовтня 2025, 16:22На Дніпропетровщині чоловік напав на товариша з ножем
24 жовтня 2025, 14:55У Миколаєві судили чоловіка, який підпалював авто військових
24 жовтня 2025, 14:35З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
24 жовтня 2025, 14:05Чоловік підірвав гранату у потязі на Житомирщині, коли його намагалися затримати правоохоронці
24 жовтня 2025, 12:59На Харківщині чоловік фотографував для росіян блокпости та заводи: як його покарали
24 жовтня 2025, 12:35У поліції відреагували на смерть чоловіка у київському ТЦК
24 жовтня 2025, 11:52У Києві агент ФСБ планував підпалити Інститут національної памʼяті
24 жовтня 2025, 11:12На Дніпропетровщині загорівся житловий будинок: знайшли обгоріле тіло чоловіка
24 жовтня 2025, 11:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі блоги »