23 октября 2025, 13:33

Правоохранители разоблачили трех жителей Одесщины в сделках с огнестрельным оружием и боеприпасами

23 октября 2025, 13:33
фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Правоохранители изъяли из незаконного оборота целый арсенал, направленный на экспертизу, деньги, полученные за него, и другие вещественные доказательства преступных действий фигурантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Один злоумышленник – 33-летний житель Одесского района, который находится в следственном изоляторе по обвинению в ряде наркопреступлений, а также в незаконном приобретении и хранении гранаты и патронов к огнестрельному оружию. Найдя клиента, который согласился приобрести товар за 3500 долларов, он получил на карточку задаток в сумме 5000 гривен и указал локацию тайника боеприпсов.

Второй злоумышленник – 23-летний житель Подольского района, четырежды судимый за кражи. Мужчина предлагал приобрести у него за 4000 долларов три гранатомета, шесть корпусов гранат разных модификаций, семь запалов к ним, пять выстрелов в ручной противотанковый гранатомет, автомат с магазином и 120 патронов.

Третий фигурант – 46-летний житель Одесского района. Он на улице одного из населенных пунктов области сбыл за 2500 долларов автомат, более 550 патронов разного калибра и корпус гранаты со страстью к ней.

Всем мужчинам грозит лишением свободы сроком до 7 лет.

Напомним, в августе в Одесской области мужчина устроил стрельбу в парке. в Одесской области мужчина устроил стрельбу в парке.

