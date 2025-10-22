09:30  22 октября
22 октября 2025, 13:55

Среди целей ТЦК и объект Сил обороны: российский агент в Одесской области готовил теракты

22 октября 2025, 13:55
Фото: СБУ
Контрразведка СБУ задержала российского агента, готовившего теракты в Одесской области. Известно, что он пытался взорвать два самодельных взрывных устройства (СВП) на территории Измаила.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Теракты планировали поочередно, в час пик. Первый взрыв должен произойти возле районного ТЦК, а другой возле одного из объектов Сил обороны. Таким образом, россияне хотели убить как можно больше военных и гражданских жителей.

Агентом РФ оказался 27-летний местный автомеханик. Его завербовали россияне, когда он искал "легкие деньги" в Интернете. По данным следствия, чтобы совершить дистанционный подрыв и получить видеоподтверждение взрывов, рашисты поручили агенту арендовать квартиру с видом на оба места запланированных терактов.

Предатель использовал это помещение для установки камер, изготовления взрывчаток, спрятавшихся в огнетушителях и начиненных металлическими гайками для большего поражения.

Теперь ему сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно во Львове "на горячем" задержали двух подростков, заложивших самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного. Организаторами теракта оказались 17-летний парень из Днепропетровщины и 16-летняя девушка из Черкасской области, завербованные врагом.

