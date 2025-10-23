Школярі Одеси все-таки підуть на осінні канікули з 27 по 31 жовтня

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Одесі учні шкіл все ж таки відпочиватимуть на осінніх канікулах з 27 по 31 жовтня

Про це повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міської ради Наталя Буйневич, передає RegioNews.

За її словами, Департамент отримав лист від Одеської обласної військової адміністрації з рекомендацією повернути осінні канікули.

"Одеські школи повернули канікули, крім однієї, і це виключне право закладу освіти", – зазначила Буйневич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі вирішили не відправляти школярів на осінні канікули через можливі складнощі у зимовий період.

Осінні канікули у київських школах розпочнуться 31 жовтня. Вони триватимуть рівно один тиждень. При цьому заклади дошкільної освіти під час канікул продовжать роботу у форматі, в якому вони працюють зараз.