16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
16 октября 2025, 12:39

В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей

16 октября 2025, 12:39
иллюстративное фото: из открытых источников
Одесские полицейские разоблачили почтальоншу в присвоении пенсионных выплат

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

К правоохранителям обратились супруги пенсионеров, 76-летняя женщина и ее 85-летний мужчина, недавно вернувшиеся в Украину после длительной поездки за границу. В Пенсионном фонде они узнали, что якобы получали денежные выплаты, хотя на самом деле этого не было.

Полицейские установили, что к происшествию причастна бывшая сотрудница почты. 46-летняя одесситка, работавшая почтальоном в одном из почтовых отделений в Киевском районе города, должна была доставлять пенсии супругам домой.

"Она знала, что пожилая пара уехала за границу. Воспользовавшись этим, женщина сама подписывалась за пенсионеров в сведениях, подавала документы в бухгалтерию и забирала пенсионные деньги себе", –.

Таким образом злоумышленница присвоила более 53 тысяч гривен, вверенных ей почтовым учреждением, которые должны получить потерпевшие.

За совершенное ей грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали мужчину, который обокрал кладбище. Правоохранители задокументировали 19 фактов краж металлических мемориальных табличек, закрепленных на памятниках, и некоторых элементов из металлических ограждений.

