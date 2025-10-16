В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

К правоохранителям обратились супруги пенсионеров, 76-летняя женщина и ее 85-летний мужчина, недавно вернувшиеся в Украину после длительной поездки за границу. В Пенсионном фонде они узнали, что якобы получали денежные выплаты, хотя на самом деле этого не было.

Полицейские установили, что к происшествию причастна бывшая сотрудница почты. 46-летняя одесситка, работавшая почтальоном в одном из почтовых отделений в Киевском районе города, должна была доставлять пенсии супругам домой.

"Она знала, что пожилая пара уехала за границу. Воспользовавшись этим, женщина сама подписывалась за пенсионеров в сведениях, подавала документы в бухгалтерию и забирала пенсионные деньги себе", –.

Таким образом злоумышленница присвоила более 53 тысяч гривен, вверенных ей почтовым учреждением, которые должны получить потерпевшие.

За совершенное ей грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

