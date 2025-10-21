Одесситка нашла мертвую мышь в упаковке кефира после двух дней потребления

Одесситка обратилась в местные СМИ с шокирующим открытием: в упаковке кефира, которую она пила в течение двух дней, обнаружила мертвую мышь, которая, вероятно, попала туда на этапе производства или упаковки продукта

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

По словам женщины, упаковка кефира была приобретена в одном из супермаркетов Одессы и после того, как она выпила часть продукта, обнаружила инородное тело. В крови, которая оставалась в упаковке, находилась мертвая мышь, что вызвало сильное возмущение и тревогу у потребительницы.

Женщина немедленно обратилась к продавцу и обратилась в санитарно-эпидемиологическую службу, а также подала заявление в полицию. Пока правоохранители расследуют ситуацию, однако результаты проверки пока не были объявлены.

Местные СМИ сообщают, что специалисты уже начали проверку всех поступающих в регион партий этого продукта для установления причины попадания мыши в упаковку.

В то же время представители супермаркета, где был куплен молочный продукт, заверили, что будут приняты все меры по расследованию инцидента и устранению возможных недостатков в контроле качества.

