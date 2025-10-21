Фото: СБУ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Работница одесского банка передавала россиянам данные военных, которые являлись клиентам финансового учреждения. Больше всего россиян интересовали именно данные военных сил обороны. Они планировали использовать эту информацию для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовочных операций против украинских защитников.

56-летнюю одесситку завербовали дистанционно после того, как она публиковала антиукраинские сообщения в мессенджере. По заданию врага, во время совершения кассовых операций фигурантка обращала особое внимание на посетителей в военной форме и с признаками ранений, полученных в боевых действиях. Впоследствии предательница передавала данные кураторам от ФСБ.

Также женщина обходила портовый город и его окрестности и фотографировала места сосредоточения личного состава сил обороны. Теперь она получила подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, ранее судили жителя Донбасса, который "слив" данные ВСУ россиянам. Оказалось, что он это сделал потому, что украинские военные заняли подвал, в котором он со знакомым делал ремонт. Теперь ближайшие годы корректировщик проведет за решеткой.