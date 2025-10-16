Теперь официально: Сергей Лысак вступил в должность главы Одесской городской военной администрации
В Одессе официально представили начальника новой Одесской городской военной администрации. Им стал Сергей Лысак, ранее бывший главой Днепропетровской ОВА
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает RegioNews.
Олег Кипер отметил, что Сергей Лысак является бойвым офицером и патриотом, знающим родной город (Лысак родился в Одессе). Также Кипер добавляет, что Одесса нуждается в большем внимании, по словам президента, и это внимание будет. В частности, из-за усиления ПВО, поддержки армии, защиты инфраструктуры и поддержки жителям города.
"С нами в Одессе сегодня были начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов и Вицепремьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Одесситы получили четкий сигнал, что Одесса в фокусе государственного внимания. И наша общая цель: усиление обороны, эффективное управление людям, - пишет Кипер.
Напомним, ранее мэр Одессы Труханова официально был лишен гражданства Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Уже 15 октября появился указ о создании Одесской городской военной администрации и распоряжение о назначении ее руководителем бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Сергея Лысака.