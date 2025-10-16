12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 17:45

Теперь официально: Сергей Лысак вступил в должность главы Одесской городской военной администрации

16 октября 2025, 17:45
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одессе официально представили начальника новой Одесской городской военной администрации. Им стал Сергей Лысак, ранее бывший главой Днепропетровской ОВА

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает RegioNews.

Олег Кипер отметил, что Сергей Лысак является бойвым офицером и патриотом, знающим родной город (Лысак родился в Одессе). Также Кипер добавляет, что Одесса нуждается в большем внимании, по словам президента, и это внимание будет. В частности, из-за усиления ПВО, поддержки армии, защиты инфраструктуры и поддержки жителям города.

"С нами в Одессе сегодня были начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов и Вицепремьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Одесситы получили четкий сигнал, что Одесса в фокусе государственного внимания. И наша общая цель: усиление обороны, эффективное управление людям, - пишет Кипер.

Напомним, ранее мэр Одессы Труханова официально был лишен гражданства Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Уже 15 октября появился указ о создании Одесской городской военной администрации и распоряжение о назначении ее руководителем бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Сергея Лысака.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса Сергей Лысак
Одессу временно возглавил Коваль: что известно о новом и.о. мєра
16 октября 2025, 11:29
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
15 октября 2025, 18:11
Геннадий Труханов: продолжаю исполнять обязанности мэра и готовлюсь в суд
15 октября 2025, 12:16
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Вся Украина без света: введены аварийные отключения – Укрэнерго
16 октября 2025, 19:09
Народного депутата подозревают в легализации 9 млн грн, потраченных на элитные авто
16 октября 2025, 18:51
Смертельное ДТП в Прикарпатье: погиб 15-летний водитель
16 октября 2025, 18:50
Самый вероятный сценарий зимы: 4 часа без электричества, 2 – со светом
16 октября 2025, 18:35
В Харьковской области задержали женщину, которая "продавала" девушек за границу для интимных услуг
16 октября 2025, 18:30
В Запорожье чиновники ТЦК потребовали взятку от ветерана войны за постановку на военный учет
16 октября 2025, 18:20
Россияне нанесли удар по скрытой части полигона в Кировоградской области — могла произойти утечка информации
16 октября 2025, 18:08
На Тернопольщине в результате отравления угарным газом погиб пенсионер
16 октября 2025, 18:03
Судили военного, который соврал о минировании железнодорожного вокзала в Запорожье
16 октября 2025, 17:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »