Фото из открытых источников

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает RegioNews.

Олег Кипер отметил, что Сергей Лысак является бойвым офицером и патриотом, знающим родной город (Лысак родился в Одессе). Также Кипер добавляет, что Одесса нуждается в большем внимании, по словам президента, и это внимание будет. В частности, из-за усиления ПВО, поддержки армии, защиты инфраструктуры и поддержки жителям города.

"С нами в Одессе сегодня были начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов и Вицепремьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Одесситы получили четкий сигнал, что Одесса в фокусе государственного внимания. И наша общая цель: усиление обороны, эффективное управление людям, - пишет Кипер.

Напомним, ранее мэр Одессы Труханова официально был лишен гражданства Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Уже 15 октября появился указ о создании Одесской городской военной администрации и распоряжение о назначении ее руководителем бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Сергея Лысака.