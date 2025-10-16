Фото з відкритих джерел

В Одесі офіційно представили начальника новоутвореної Одеської міської військової адміністрації. Їм став Сергій Лисак, який раніше був головою Дніпропетровської ОВА

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає RegioNews.

Олег Кіпер зазначив, що Сергій Лисак є бойвим офіцером та патріотом, який знає рідне місто (Лисак народився в Одесі). Також Кіпер додає, що Одеса потребує більшої уваги, за словами президента, і ця увага буде. Зокрема, через посилення ППО, підтримку армії, захист інфраструктури та підтримка мешканцям міста.

"З нами в Одесі сьогодні були начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов та Віцепрем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Одесити отримали чіткий сигнал, що Одеса у фокусі державної уваги. І наша спільна мета: посилення оборони, ефективне управління містом, допомога людям", - пише Кіпер.

Нагадаємо, раніше мера Одеси Труханова офіційно позбавили громадянства України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Уже 15 жовтня з'явився указ про створення Одеської міської військової адміністрації та розпорядження про призначення її керівником колишнього очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.