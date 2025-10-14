В Одесі люди мітингують проти Труханова

фото: Суспільне Одеса

Увечері 14 жовтня в Одесі зібралися люди на мітинг проти міського голови Геннадія Труханова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".

На відео опублікованих у мережі видно, що люди скандують гасла "Труханов – Чорт" та "Українському місту – українську владу".

В Одесі зібралися люди на мітинг проти Труханова.

Відео: Думська pic.twitter.com/0jyYFpJh48 — Українська правда (@ukrpravda_news) October 14, 2025

Раніше очільник Одеси Геннадій Труханов заперечив, що має російське громадянство, і назвав рішення про позбавлення його українського громадянства "фальсифікацією".