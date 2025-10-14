В Одесі люди мітингують проти Труханова
Увечері 14 жовтня в Одесі зібралися люди на мітинг проти міського голови Геннадія Труханова
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".
На відео опублікованих у мережі видно, що люди скандують гасла "Труханов – Чорт" та "Українському місту – українську владу".
В Одесі зібралися люди на мітинг проти Труханова.— Українська правда (@ukrpravda_news) October 14, 2025
Відео: Думська pic.twitter.com/0jyYFpJh48
Раніше очільник Одеси Геннадій Труханов заперечив, що має російське громадянство, і назвав рішення про позбавлення його українського громадянства "фальсифікацією".
Мера Одеси Труханова офіційно позбавили громадянства УкраїниВсі новини »
14 жовтня 2025, 15:39Мера Одеси Труханова позбавили українського громадянства
13 жовтня 2025, 14:55В Одесі мікроавтобус проїхав на червоне і врізався в легковик: восьмеро постраждалих
11 жовтня 2025, 17:38
09 жовтня 2025
