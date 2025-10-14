21:10  14 жовтня
В Одесі люди мітингують проти Труханова
20:45  14 жовтня
У трьох районах Києва частково зникло світло: що відомо про причини перебоїв
16:51  14 жовтня
Завтра в Україні переважатиме холодна погода
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2025, 21:10

В Одесі люди мітингують проти Труханова

14 жовтня 2025, 21:10
Читайте также на русском языке
фото: Суспільне Одеса
Читайте также
на русском языке

Увечері 14 жовтня в Одесі зібралися люди на мітинг проти міського голови Геннадія Труханова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".

На відео опублікованих у мережі видно, що люди скандують гасла "Труханов – Чорт" та "Українському місту – українську владу".

Раніше очільник Одеси Геннадій Труханов заперечив, що має російське громадянство, і назвав рішення про позбавлення його українського громадянства "фальсифікацією".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса митинг відео Труханов Геннадій Леонідович суспільство
Мера Одеси Труханова офіційно позбавили громадянства України
14 жовтня 2025, 15:39
Мера Одеси Труханова позбавили українського громадянства
13 жовтня 2025, 14:55
В Одесі мікроавтобус проїхав на червоне і врізався в легковик: восьмеро постраждалих
11 жовтня 2025, 17:38
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Співачка Ірина Федишин розповіла, чи буде в неї третя дитина
14 жовтня 2025, 23:00
У 40 населених пунктах Харківщини оголосили примусову евакуацію
14 жовтня 2025, 22:05
У Києві встановлять півтисячі мобільних укриттів
14 жовтня 2025, 21:49
У Київському ТЦК відреагували на повідомлення про погані умови у розподільчому центрі для мобілізованих
14 жовтня 2025, 21:33
На Дніпропетровщині 32-річний чоловік вкрав 6 тис. грн зі скриньки для пожертв у храмі
14 жовтня 2025, 21:13
Позасудові розправи та вакханалія: як обнуляють українське право
14 жовтня 2025, 20:47
У трьох районах Києва частково зникло світло: що відомо про причини перебоїв
14 жовтня 2025, 20:45
У Вінницькій області розкрили резонансне вбивство 2022 року: затримано підозрюваного
14 жовтня 2025, 20:20
До Мукачева прибув евакуаційний потяг з Дніпропетровщини: 9 дітей серед пасажирів
14 жовтня 2025, 20:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »