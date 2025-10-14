11:38  14 октября
14 октября 2025, 16:12

Зеленский лишил гражданства скандального соратника Януковича

14 октября 2025, 16:12
фото: Офис Президента Украины
Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Олега Царева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Напомним, Олег Царев был депутатом Верховной Рады Украины трех созывов, в том числе член фракции Партии регионов (с декабря 2012), член Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений (с декабря 2012), а также член политсовета Партии регионов. В настоящее время скрывается в РФ от следствия, проведенного Генеральной прокуратурой Украины, по обвинению в государственной измене из-за коллаборационизма с Россией.

Детали президента Украины никаких не приводит, на сайте новых указов нет.

Как сообщалось, мэр Одессы Труханова официально был лишен гражданства Украины. Зеленский поручил главнокомандующему Сырскому рассмотреть вопрос создания Одесской городской военной администрации, которая будет руководить городом вместо мэра Труханова.

