Зеленский лишил гражданства скандального соратника Януковича

фото: Офис Президента Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Напомним, Олег Царев был депутатом Верховной Рады Украины трех созывов, в том числе член фракции Партии регионов (с декабря 2012), член Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений (с декабря 2012), а также член политсовета Партии регионов. В настоящее время скрывается в РФ от следствия, проведенного Генеральной прокуратурой Украины, по обвинению в государственной измене из-за коллаборационизма с Россией.

Детали президента Украины никаких не приводит, на сайте новых указов нет.

Как сообщалось, мэр Одессы Труханова официально был лишен гражданства Украины. Зеленский поручил главнокомандующему Сырскому рассмотреть вопрос создания Одесской городской военной администрации, которая будет руководить городом вместо мэра Труханова.