Мер Одеси Труханов заперечив, що має російське громадянство і буде судитися

фото: Геннадій Труханов / Facebook

Очільник Одеси Геннадій Труханов заперечив, що має російське громадянство, і назвав рішення про позбавлення його українського громадянства "фальсифікацією"

Як передає RegioNews, про це Труханов повідомив у коментарі "Суспільному".

Він заявив, що буде подавати позов до суду.

Труханов стверджує, що ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України. За його словами, це підтверджують дані про перетин кордону у 2015-2016 роках. Також він послався на перевірки державних органів у попередні роки.

Нагадаємо, мера Одеси Труханова офіційно позбавили громадянства України. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.