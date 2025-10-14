Мер Одеси Труханов заперечив, що має російське громадянство і буде судитися
Очільник Одеси Геннадій Труханов заперечив, що має російське громадянство, і назвав рішення про позбавлення його українського громадянства "фальсифікацією"
Як передає RegioNews, про це Труханов повідомив у коментарі "Суспільному".
Він заявив, що буде подавати позов до суду.
Труханов стверджує, що ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України. За його словами, це підтверджують дані про перетин кордону у 2015-2016 роках. Також він послався на перевірки державних органів у попередні роки.
Нагадаємо, мера Одеси Труханова офіційно позбавили громадянства України. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.
