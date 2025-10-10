Фото: Нацполиция

Авария произошла в четверг, 9 октября. Известно, что в результате ДТП погиб человек

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

На трассе Днепр – Кривой Рог грузовой автомобиль врезался в легковушку. В результате ДТП один человек погиб на месте. Другого человека пытаются спасти врачи.

На видео, публикованном в местных телеграм-каналах, можно увидеть, что фура перевернулась на бок.

