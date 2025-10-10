Смертельное ДТП на Днепропетровщине: фура влетела в легковушку
Авария произошла в четверг, 9 октября. Известно, что в результате ДТП погиб человек
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
На трассе Днепр – Кривой Рог грузовой автомобиль врезался в легковушку. В результате ДТП один человек погиб на месте. Другого человека пытаются спасти врачи.
На видео, публикованном в местных телеграм-каналах, можно увидеть, что фура перевернулась на бок.
Напомним, ранее в Черкасской области обгон превратился в смертельное ДТП. Во время столкновения ВАЗ с Honda CR-V погиб водитель, еще три человека получили травмы.
