09 октября 2025, 19:56

В Киевской области Volkswagen сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

09 октября 2025, 19:56
Фото: Национальная полиция Украины
Мальчик пострадал в ДТП на Фастовщине, когда переходил дорогу на пешеходном переходе

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Полиция Киевской области расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на Фастовщине с участием ребенка. Инцидент произошел 8 октября около 16.41 на одной из улиц села Гатное.

Согласно предварительной информации правоохранителей, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen на перекрестке совершил наезд на 11-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу на пешеходном переходе, однако на красный сигнал светофора. В результате аварии мальчик получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для осмотра, однако медики не обнаружили необходимости в госпитализации.

Полиция призывает водителей быть максимально внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения. Отдельно правоохранители обращаются к родителям: следует постоянно напоминать детям о безопасном переходе улиц и контролировать их поведение на дорогах.

Напомним, в Винницкой области произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека. Водителю, не пропустившему другой автомобиль на главной дороге, уже сообщено о подозрении.

09 октября 2025
