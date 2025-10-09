15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 19:32

Смертельное ДТП в Винницкой области: погибли три человека, водителю сообщено о подозрении

09 октября 2025, 19:32
Фото: Прокуратура Украины
В Винницкой области водитель не пропустил автомобиль на главной дороге, что привело к гибели трех человек и ранениям еще нескольких пассажиров

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

В Винницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. При процессуальном руководстве областной прокуратуры 22-летнему жителю Волыни сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть нескольких человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Три человека погибли на месте, еще трое получили травмы

Авария произошла 8 октября вблизи села Гордеевка Тростянецкой территориальной громады на автодороге Тростянец - Бершадь. Согласно данным следствия, водитель Audi A8, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил в движении автомобиль KIA. В результате столкновения погибли водитель KIA и две его односельчанки. Еще трое пассажиров этого автомобиля получили травмы и были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.

Прокуроры уже обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста без возможности внесения залога. За инкриминируемым преступлением предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Досудебное расследование проводится следственным отделом ГУНП в Винницкой области. В прокуратуре напоминают, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Ранее сообщалось, в Киевской области произошло смертельное ДТП между Переяславом и Шевченковым. Водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в дерево, погиб на месте.

