10:43  10 жовтня
На Київщині в пожежі в дачному будинку загинув чоловік
08:35  10 жовтня
Колапс у метро Києва: частково призупинено рух поїздів, пасажири застрягли на станціях
08:28  10 жовтня
В Одесі затримали водія, який влаштував стрілянину на Фонтанській дорозі
UA | RU
UA | RU
10 жовтня 2025, 11:04

Смертельна аварія на Одещині: легковик збив велосипедиста

10 жовтня 2025, 11:04
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Уранці 10 жовтня в Ізмаїлі Одеської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилася на нерегульованому перехресті вулиць Телеграфна та Топольна

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 64-річний водій легкового автомобіля, рухаючись вулицею Телеграфна, зіткнувся з велосипедистом, який їхав попереду та повертав ліворуч.

Від отриманих травм велосипедист загинув на місці. Його особу наразі встановлюють.

Водій автівки не постраждав, його перевіряють на стан сп'яніння.

На місці працюють група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Транспортний рух на цій ділянці регулюють поліцейські. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Київщині Volkswagen збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні для огляду, проте медики не виявили потреби у госпіталізації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область Ізмаїл ДТП авто перехрестя велосипед чоловік поліція
Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: фура влетіла у легковик
10 жовтня 2025, 10:40
Смертельна ДТП на Вінниччині: загинули три людини, водієві повідомлено про підозру
09 жовтня 2025, 19:32
Вересень на дорогах Тернопільщини: 266 ДТП та 194 водії у нетверезому стані
09 жовтня 2025, 11:43
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
У Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути
10 жовтня 2025, 12:55
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
10 жовтня 2025, 12:45
Підпільне виробництво рідин для вейпів на Київщині: організатор постане перед судом
10 жовтня 2025, 12:39
Жительку Донеччини засудили за державну зраду: за її допомоги росіяни вбили людину
10 жовтня 2025, 12:20
На Одещині прикордонники затримали водія авто та мотоцикліста, які супроводжували порушників до Молдови
10 жовтня 2025, 12:12
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
10 жовтня 2025, 12:09
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
10 жовтня 2025, 11:47
Три роки у полоні РФ, і тепер – загибель сина: подробиці трагедії у Запоріжжі
10 жовтня 2025, 11:45
На Сумщині вводять додаткові аварійні відключення електроенергії
10 жовтня 2025, 11:39
Труїли дітей: на Тернопільщині викрили масштабну наркомережу
10 жовтня 2025, 11:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »