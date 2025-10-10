Смертельна аварія на Одещині: легковик збив велосипедиста

Фото: Національна поліція

Уранці 10 жовтня в Ізмаїлі Одеської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилася на нерегульованому перехресті вулиць Телеграфна та Топольна

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 64-річний водій легкового автомобіля, рухаючись вулицею Телеграфна, зіткнувся з велосипедистом, який їхав попереду та повертав ліворуч.

Від отриманих травм велосипедист загинув на місці. Його особу наразі встановлюють.

Водій автівки не постраждав, його перевіряють на стан сп'яніння.

На місці працюють група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Транспортний рух на цій ділянці регулюють поліцейські. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП.

