В Одессе будут судить мужчину, который до смерти избил знакомого

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Трагическое событие произошло весной этого года на одной из улиц города Одессы. Правоохранители установили: двое знакомых мужчин, в возрасте 39 и 58 лет, случайно встретившись, начали ссориться. Завязалась схватка, во время которой младший избил старшего битой, руками и ногами, после чего скрылся.

Потерпевшего с многочисленными травмами госпитализировали, однако через несколько дней он скончался.

Обвинительный акт направлен в суд. За совершенное хулигану грозит до 10 лет тюрьмы.

