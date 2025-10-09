15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 14:35

В Одессе будут судить мужчину, который до смерти избил знакомого

09 октября 2025, 14:35
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители отправили на скамью подсудимых одессита, повлекшего тяжкие телесные повреждения знакомому, повлекшие его смерть

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Трагическое событие произошло весной этого года на одной из улиц города Одессы. Правоохранители установили: двое знакомых мужчин, в возрасте 39 и 58 лет, случайно встретившись, начали ссориться. Завязалась схватка, во время которой младший избил старшего битой, руками и ногами, после чего скрылся.

Потерпевшего с многочисленными травмами госпитализировали, однако через несколько дней он скончался.

Обвинительный акт направлен в суд. За совершенное хулигану грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе мужчина бросил гранаты в людей и сам пострадал от взрывов. К счастью, никто не погиб.

