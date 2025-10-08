В Одессе будут судить врача, который за 7000 долларов обещал оформить фиктивную инвалидность

иллюстративное фото: из открытых источников

В Одессе за взяточничество будут судить врач одного из местных медицинских учреждений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Следствием установлено, что врач-терапевт одной из одесских больниц, в сговоре с неустановленными лицами, предложила пациенту за 7000 долларов неправомерной выгоды помочь оформить документы с указанием диагноза, позволяющего получить группу инвалидности, и в дальнейшем саму группу инвалидности.

Мужчина обратился в полицию. Фигурантку задержали после передачи части средств.

За совершенное ей грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, весной текущего года в Одессе правоохранители разоблачили врача, который за 2300 долларов производил документы об инвалидности. Правонарушителя полицейские задержали во время получения взятки.