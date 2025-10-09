08:56  09 октября
В Черниговской области женщину задержали во время продажи боевых гранат
01:55  09 октября
Мясо рекордно подорожало: что происходит с ценами
01:30  09 октября
Украинская спортсменка Лилия Подкопаева призналась, общается ли с отцом из РФ
UA | RU
UA | RU
09 октября 2025, 11:29

В Одесской области разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет: изъяли товара более чем на 2,2 млн грн

09 октября 2025, 11:29
Читайте також українською мовою
Фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили группу дельцов, которые нелегально производили, хранили и продавали подакцизные табачные изделия по всей Украине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным следствия, организовал схему 26-летний житель Одесской области – в помещении, которое использовали в качестве цеха, держали сырье и готовую продукцию.

Контрафактную продукцию сбывали по всей территории страны, в том числе и на Волыни.

Во время обысков правоохранители изъяли около 2000 пачек сигарет, более 1300 кг табака, более 400 тысяч гильз для упаковки, станок для изготовления сигарет, устройство для обертывания упаковок, черные записи и другие доказательства.

Ориентировочная стоимость изъятого – более 2,2 млн грн.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров) и ч. 2 ст. 199 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов или обязательных платежей) УК Украины.

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили сеть по нелегальной продаже электронных сигарет и жидкостей для вейпов. Контрафактную продукцию продавали в торговых точках, в частности в Белой Церкви, а также через соцсети с доставкой по всей Украине.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область ГПСУ сигареты контрафакт
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Сентябрь на дорогах Тернопольщины: 266 ДТП и 194 водителя в нетрезвом состоянии
09 октября 2025, 11:43
Поездка за границу за 6 тысяч долларов: в Киевской области разоблачили новую схему для уклонистов
09 октября 2025, 11:15
В Ивано-Франковске семья отравилась угарным газом: женщина и двое детей в больнице
09 октября 2025, 11:14
$3,5 млн за "закрытие" дела: подробности разоблачения прокурора и адвокатов
09 октября 2025, 10:58
Готовил новый массированный удар по Миргороду: в Полтавской области задержали российского агента
09 октября 2025, 10:54
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
09 октября 2025, 10:45
Харьковщина присоединяется ко второму этапу Программы поддержки общин: что изменится для жителей
09 октября 2025, 10:27
Зеленский анонсировал поездку украинской делегации в США
09 октября 2025, 10:16
Российский обстрел громады на Черниговщине: пострадали дома, магазины и сельсовет
09 октября 2025, 09:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Сергей Фурса
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »