Фото: ГПСУ

Правоохранители разоблачили группу дельцов, которые нелегально производили, хранили и продавали подакцизные табачные изделия по всей Украине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным следствия, организовал схему 26-летний житель Одесской области – в помещении, которое использовали в качестве цеха, держали сырье и готовую продукцию.

Контрафактную продукцию сбывали по всей территории страны, в том числе и на Волыни.

Во время обысков правоохранители изъяли около 2000 пачек сигарет, более 1300 кг табака, более 400 тысяч гильз для упаковки, станок для изготовления сигарет, устройство для обертывания упаковок, черные записи и другие доказательства.

Ориентировочная стоимость изъятого – более 2,2 млн грн.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров) и ч. 2 ст. 199 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов или обязательных платежей) УК Украины.

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили сеть по нелегальной продаже электронных сигарет и жидкостей для вейпов. Контрафактную продукцию продавали в торговых точках, в частности в Белой Церкви, а также через соцсети с доставкой по всей Украине.