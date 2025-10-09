В Одесской области разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет: изъяли товара более чем на 2,2 млн грн
Правоохранители разоблачили группу дельцов, которые нелегально производили, хранили и продавали подакцизные табачные изделия по всей Украине
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
По данным следствия, организовал схему 26-летний житель Одесской области – в помещении, которое использовали в качестве цеха, держали сырье и готовую продукцию.
Контрафактную продукцию сбывали по всей территории страны, в том числе и на Волыни.
Во время обысков правоохранители изъяли около 2000 пачек сигарет, более 1300 кг табака, более 400 тысяч гильз для упаковки, станок для изготовления сигарет, устройство для обертывания упаковок, черные записи и другие доказательства.
Ориентировочная стоимость изъятого – более 2,2 млн грн.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров) и ч. 2 ст. 199 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов или обязательных платежей) УК Украины.
Напомним, ранее в Киевской области разоблачили сеть по нелегальной продаже электронных сигарет и жидкостей для вейпов. Контрафактную продукцию продавали в торговых точках, в частности в Белой Церкви, а также через соцсети с доставкой по всей Украине.