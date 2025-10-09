13:57  09 жовтня
У Києві будуть судити чоловіка, який вбив собаку
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
09 жовтня 2025, 14:35

В Одесі судитимуть чоловіка, який до смерті побив знайомого

09 жовтня 2025, 14:35
фото: Національна поліція
Правоохоронці відправили на лаву підсудних одесита, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження знайомому, що призвели до його смерті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Трагічна подія сталася навесні поточного року на одній із вулиць міста Одеси. Правоохоронці встановили: двоє знайомих чоловіків, віком 39-ти та 58-ми років, випадково зустрівшись, почали сваритися. Зав’язалася сутичка, під час якої молодший побив старшого битою, руками й ногами, після чого втік.

Потерпілого з численними травмами госпіталізували, однак за кілька днів він помер.

Обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне хулігану загрожує до 10 років ув`язнення.

Нагадаємо, в Одесі чоловік кинув гранати у людей і сам постраждав від вибухів. На щастя, ніхто не загинув.

Одеса Побиття чоловік смерть поліція Одеська область
09 жовтня 2025
