В Одесі судитимуть чоловіка, який до смерті побив знайомого

фото: Національна поліція

Правоохоронці відправили на лаву підсудних одесита, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження знайомому, що призвели до його смерті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Трагічна подія сталася навесні поточного року на одній із вулиць міста Одеси. Правоохоронці встановили: двоє знайомих чоловіків, віком 39-ти та 58-ми років, випадково зустрівшись, почали сваритися. Зав’язалася сутичка, під час якої молодший побив старшого битою, руками й ногами, після чого втік.

Потерпілого з численними травмами госпіталізували, однак за кілька днів він помер.

Обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне хулігану загрожує до 10 років ув`язнення.

