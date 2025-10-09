В Одесі судитимуть чоловіка, який до смерті побив знайомого
Правоохоронці відправили на лаву підсудних одесита, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження знайомому, що призвели до його смерті
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Трагічна подія сталася навесні поточного року на одній із вулиць міста Одеси. Правоохоронці встановили: двоє знайомих чоловіків, віком 39-ти та 58-ми років, випадково зустрівшись, почали сваритися. Зав’язалася сутичка, під час якої молодший побив старшого битою, руками й ногами, після чого втік.
Потерпілого з численними травмами госпіталізували, однак за кілька днів він помер.
Обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне хулігану загрожує до 10 років ув`язнення.
