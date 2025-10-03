07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
07:22  03 октября
В Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие
08:12  03 октября
Исполнительница "Паровой машины" Ярина Квасний присоединилась к Силам обороны
UA | RU
UA | RU
03 октября 2025, 09:40

В Одессе продолжается ликвидация последствий стихии: повреждены почти 800 домов

03 октября 2025, 09:40
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Одессе продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Спасательные, коммунальные и энергетические службы работают круглосуточно

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует RegioNews.

Специальные комиссии уже приступили к обследованию жилых домов для дальнейших компенсаций жильцам. По состоянию на 3 октября зафиксированы почти 800 поврежденных домов – около 500 многоэтажек и 300 частных домов.

В городе продолжают откачивать воду из подтопленных районов. Работы продолжаются на 38 локациях в частном секторе. В общей сложности уже отвели около 900 тысяч кубометров воды, вывезли 147 тонн мусора и разобрали 13 поврежденных конструкций.

Защитные сооружения тоже восстанавливают. Воду откачали из всех затопленных укрытий, их просушивают и готовят к использованию.

Часть Одессы остается без электроснабжения, энергетики продолжают работу. Водно- и газоснабжение в городе и области работает стабильно.

В то же время в регионе открыли более 200 "Пунктов Несокрушимости", где люди могут подзарядить устройства и согреться.

К ликвидации последствий стихии привлечены около 3 тысяч человек и 660 единиц техники. Дополнительно в Одессу прибыли подразделения из других регионов.

Кулеба отметил, что ситуация в Одессе стабилизировалась и поблагодарила всех, кто работает в эти дни в сложных условиях.

Напомним, 30 сентября Одессу накрыли сильные дожди. За сутки выпали 94 мм осадков – это 224% месячной нормы и второй рекорд за последние 10 лет.

В результате непогоды в Одессе были повалены около 70 деревьев и крупных веток. Из-за подтопления и разрушения асфальта автобус и легковой автомобиль буквально провалились под землю.

Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулебе провести полную проверку работы городских служб в Одессе.

2 октября в Одессе спасатели завершили поисковые работы после масштабной стихии. В результате непогоды погибли 10 человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
непогода Одесса электроэнергия подтопление повреждения дома ливень
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Более 13 тысяч свиней погибли в результате атаки дронами в Харьковской области: что известно
03 октября 2025, 10:32
СБУ разоблачили дельцов, пытавшихся продавать трофейное оружие в разных регионах Украины
03 октября 2025, 10:30
В Одесской области женщине, которая задушила девятимесячную дочь, грозит пожизненное заключение
03 октября 2025, 10:20
Россияне ударили ФАБами и FPV-дронами по Запорожскому району: возник пожар, есть раненые
03 октября 2025, 09:57
В Укрэнерго не подготовились к обстрелам: нардеп заявил о манипуляциях со строительством защитных саркофагов
03 октября 2025, 09:50
Россияне атаковали Полтавщину ракетами и дронами: повреждены энергообъекты
03 октября 2025, 09:22
В больницах Запорожья борются за жизнь раненых во время вражеских ударов
03 октября 2025, 09:01
"Плащи-невидимки" не помогли: на Буковине задержали мужчин, пытавшихся перейти границу в Молдову
03 октября 2025, 08:50
В Киевской области в результате пожара погибла женщина
03 октября 2025, 08:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »