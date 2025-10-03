Фото: ГСЧС

В Одессе продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Спасательные, коммунальные и энергетические службы работают круглосуточно

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует RegioNews .

Специальные комиссии уже приступили к обследованию жилых домов для дальнейших компенсаций жильцам. По состоянию на 3 октября зафиксированы почти 800 поврежденных домов – около 500 многоэтажек и 300 частных домов.

В городе продолжают откачивать воду из подтопленных районов. Работы продолжаются на 38 локациях в частном секторе. В общей сложности уже отвели около 900 тысяч кубометров воды, вывезли 147 тонн мусора и разобрали 13 поврежденных конструкций.

Защитные сооружения тоже восстанавливают. Воду откачали из всех затопленных укрытий, их просушивают и готовят к использованию.

Часть Одессы остается без электроснабжения, энергетики продолжают работу. Водно- и газоснабжение в городе и области работает стабильно.

В то же время в регионе открыли более 200 "Пунктов Несокрушимости", где люди могут подзарядить устройства и согреться.

К ликвидации последствий стихии привлечены около 3 тысяч человек и 660 единиц техники. Дополнительно в Одессу прибыли подразделения из других регионов.

Кулеба отметил, что ситуация в Одессе стабилизировалась и поблагодарила всех, кто работает в эти дни в сложных условиях.

Напомним, 30 сентября Одессу накрыли сильные дожди. За сутки выпали 94 мм осадков – это 224% месячной нормы и второй рекорд за последние 10 лет.

В результате непогоды в Одессе были повалены около 70 деревьев и крупных веток. Из-за подтопления и разрушения асфальта автобус и легковой автомобиль буквально провалились под землю.

Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулебе провести полную проверку работы городских служб в Одессе.

2 октября в Одессе спасатели завершили поисковые работы после масштабной стихии. В результате непогоды погибли 10 человек.