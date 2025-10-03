Фото: ДСНС

В Одесі продовжуються роботи з ліквідації наслідків негоди. Рятувальні, комунальні та енергетичні служби працюють цілодобово

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує RegioNews .

Спеціальні комісії вже розпочали обстеження житлових будинків для подальших компенсацій мешканцям. Станом на 3 жовтня зафіксовані майже 800 пошкоджених осель – близько 500 багатоповерхівок і 300 приватних будинків.

У місті продовжують відкачувати воду з підтоплених районів. Роботи тривають на 38 локаціях у приватному секторі. Загалом уже відвели близько 900 тисяч кубометрів води, вивезли 147 тонн сміття та розібрали 13 пошкоджених конструкцій.

Захисні споруди також відновлюють. Воду відкачали з усіх затоплених укриттів, нині їх просушують і готують до використання.

Частина Одеси залишається без електропостачання, енергетики продовжують роботу. Водно- та газопостачання в місті й області працює стабільно.

Водночас у регіоні відкрили понад 200 "Пунктів Незламності"", де люди можуть підзарядити пристрої та зігрітися.

До ліквідації наслідків стихії залучені близько 3 тисяч людей та 660 одиниць техніки. Додатково в Одесу прибули підрозділи з інших регіонів.

Кулеба зазначив, що ситуація в Одесі стабілізувалася та висловив вдячність всім, хто працює в ці дні у складних умовах.

Нагадаємо, 30 вересня Одесу накрили сильні дощі. За добу випало 94 мм опадів – це 224% місячної норми та другий рекорд за останні 10 років.

Внаслідок негоди в Одесі були повалені близько 70 дерев і великих гілок. Через підтоплення та руйнування асфальту автобус та легковий автомобіль буквально провалилися під землю.

Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи міських служб в Одесі.

2 жовтня в Одесі рятувальники завершили пошукові роботи після масштабної стихії. Внаслідок негоди загинули 10 людей.