07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
07:22  03 жовтня
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
07:46  03 жовтня
На Хмельниччині чоловік убив колишню тещу та закопав тіло у дворі – вирок суду
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2025, 09:40

В Одесі триває ліквідація наслідків стихії: пошкоджені майже 800 будинків

03 жовтня 2025, 09:40
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

В Одесі продовжуються роботи з ліквідації наслідків негоди. Рятувальні, комунальні та енергетичні служби працюють цілодобово

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує RegioNews.

Спеціальні комісії вже розпочали обстеження житлових будинків для подальших компенсацій мешканцям. Станом на 3 жовтня зафіксовані майже 800 пошкоджених осель – близько 500 багатоповерхівок і 300 приватних будинків.

У місті продовжують відкачувати воду з підтоплених районів. Роботи тривають на 38 локаціях у приватному секторі. Загалом уже відвели близько 900 тисяч кубометрів води, вивезли 147 тонн сміття та розібрали 13 пошкоджених конструкцій.

Захисні споруди також відновлюють. Воду відкачали з усіх затоплених укриттів, нині їх просушують і готують до використання.

Частина Одеси залишається без електропостачання, енергетики продовжують роботу. Водно- та газопостачання в місті й області працює стабільно.

Водночас у регіоні відкрили понад 200 "Пунктів Незламності"", де люди можуть підзарядити пристрої та зігрітися.

До ліквідації наслідків стихії залучені близько 3 тисяч людей та 660 одиниць техніки. Додатково в Одесу прибули підрозділи з інших регіонів.

Кулеба зазначив, що ситуація в Одесі стабілізувалася та висловив вдячність всім, хто працює в ці дні у складних умовах.

Нагадаємо, 30 вересня Одесу накрили сильні дощі. За добу випало 94 мм опадів – це 224% місячної норми та другий рекорд за останні 10 років.

Внаслідок негоди в Одесі були повалені близько 70 дерев і великих гілок. Через підтоплення та руйнування асфальту автобус та легковий автомобіль буквально провалилися під землю.

Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи міських служб в Одесі.

2 жовтня в Одесі рятувальники завершили пошукові роботи після масштабної стихії. Внаслідок негоди загинули 10 людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
негода Одеса електроенергія підтоплення пошкодження будинки злива
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
Росіяни атакували Полтавщину ракетами та дронами: пошкоджені енергообʼєкти
03 жовтня 2025, 09:22
У лікарнях Запоріжжя борються за життя поранених під час ворожих ударів
03 жовтня 2025, 09:01
"Плащі-невидимки" не допомогли: на Буковині затримали чоловіків, які намагалися перейти кордон до Молдови
03 жовтня 2025, 08:50
На Київщині внаслідок пожежі загинула жінка
03 жовтня 2025, 08:38
На Миколаївщині через падіння уламків дронів сталася пожежа
03 жовтня 2025, 08:24
Виконавиця "Парової машини" Ярина Квасній долучилася до Сил оборони
03 жовтня 2025, 08:12
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
03 жовтня 2025, 07:58
На Хмельниччині чоловік убив колишню тещу та закопав тіло у дворі – вирок суду
03 жовтня 2025, 07:46
Нічна атака на Дніпропетровщину: пошкоджені будинки та багатоповерхівка
03 жовтня 2025, 07:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »