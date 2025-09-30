Сильна злива в Одесі: затоплено вулиці, транспорт змінює маршрути
У вівторок, 30 вересня, Одесу накрила сильна злива. Підтоплені низка вулиць, рух транспорту ускладнений, а містяни повідомляють про перебої з електропостачанням
Про це інфомує RegioNews.
Як зазначили в Одеській міськраді, через проблеми зі світлом не курсують трамваї №7, 13, 20 та 27, а тролейбуси №10 та №8 змінили маршрут.
Найсильніше підтопило вулицю Промислову.
Міська влада закликає водіїв бути уважними, дотримуватись дистанції та обирати маршрути з урахуванням ситуації на дорогах.
За прогнозами синоптиків, сьогодні, 30 вересня, на території Одеської області збережуться несприятливі погодні умови – зливи та пориви вітру до 14 м/с.
Нагадаємо, напередодні на горі Піп Іван у Карпатах випав перший сніг, температура опустилася до -3°C.
Три години наодинці з хвилями: біля Одеси врятували ірландського морякаВсі новини »
29 вересня 2025, 20:22У Карпатах рятувальники знайшли матір і її 14-річного сина, які заблукали на Говерлі
29 вересня 2025, 18:27Дощі наступають: де в Україні варто чекати опадів на початку тижня
28 вересня 2025, 18:11
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
На Харківщині водій збив жінку на смерть
30 вересня 2025, 12:45Мін'юст вимагає конфіскації активів ексміністра МВС Віталія Захарченка
30 вересня 2025, 12:38На Харківщині ветерани можуть здобути нову професію – куди звертатися
30 вересня 2025, 12:30230 мільйонів на порожній дитбудинок: прокуратура розслідує скандал у Запоріжжі
30 вересня 2025, 12:23У Конотопі під час роботи ППО поранено 79-річного чоловіка
30 вересня 2025, 11:59"Легалізував" росіян в РФ: СБУ викрила посадовця МЗС України, який продавав українські паспорти росіянам
30 вересня 2025, 11:55Пожежа у 9-поверхівці Черкас через необережне куріння: рятувальники евакуювали 5 осіб
30 вересня 2025, 11:45Міжнародні партнери та Харківщина об'єднуються для підтримки людей з інвалідністю
30 вересня 2025, 11:28На Дніпропетровщині знайшли унікальне озеро з лебедями
30 вересня 2025, 11:15500 доларів "данини" щомісяця: на Житомирщині посадовець потрапив під слідство
30 вересня 2025, 10:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі блоги »