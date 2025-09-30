Сильна злива в Одесі: затоплено вулиці, транспорт змінює маршрути

Фото: Суспільне Одеса

У вівторок, 30 вересня, Одесу накрила сильна злива. Підтоплені низка вулиць, рух транспорту ускладнений, а містяни повідомляють про перебої з електропостачанням

Про це інфомує RegioNews.

Як зазначили в Одеській міськраді, через проблеми зі світлом не курсують трамваї №7, 13, 20 та 27, а тролейбуси №10 та №8 змінили маршрут.

Найсильніше підтопило вулицю Промислову.

Міська влада закликає водіїв бути уважними, дотримуватись дистанції та обирати маршрути з урахуванням ситуації на дорогах.

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 30 вересня, на території Одеської області збережуться несприятливі погодні умови – зливи та пориви вітру до 14 м/с.

